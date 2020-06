Una Email per prenotare attraverso il CUP dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

Attivata una mail dedicata ai contatti con i cittadini che devono effettuare una prenotazione presso il CUP.

L’indirizzo è: cupcallcenter@asp.enna.it

Gli Utenti possono trasmettere la copia della ricetta SSN e riceveranno copia del foglio di prenotazione.

È utile che venga indicato anche un recapito telefonico, per ogni eventuale comunicazione integrativa.

“Tale iniziativa – afferma in una nota il dott. Francesco La Tona, Responsabile Assistenza Specialistica e CUP – è messa in campo nell’ambito del complessivo potenziamento della risposta ai bisogni della Comunità, in quanto la progressiva riapertura degli ambulatori specialistici e la chiusura degli sportelli fisici del CUP, temporaneamente mantenuta a tutt’oggi per garantire il distanziamento sociale, determinano un sovraccarico delle linee telefoniche del Call Center per le quali, comunque, è in atto una significativa implementazione”.