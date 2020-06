Costituita a Piazza Armerina la Camera degli avvocati tributaristi di Enna

Dalla dedizione e dalla passione per il diritto tributario applicato nella propria attività professionale nasce presso lo studio dell’avv. Antonino Minacapilli la “Camera degli Avvocati Tributaristi di Enna”.

La Camera è composta da Professionisti operanti nel settore tributario e della riscossione dei tributi, le cui finalità, in linea con gli scopi dell’”Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi” (UNCAT), sono la piena ed effettiva attuazione del diritto di difesa del Contribuente in tutte le sedi Giurisdizionali e Istituzionali.

La Camera si prefigge altresì lo studio, l’approfondimento e l’attuazione delle leggi sostanziali e di procedura nel settore tributario, secondo i principi della Costituzione Italiana, dello Statuto dei diritti del Contribuente e dell’Ordinamento Giuridico, promuovendo il dialogo sulle principali problematiche dell’Ordinamento Tributario con l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Riscossione Sicilia, gli enti Locali e tutti gli altri Enti, Istituzioni e Uffici del settore.

Nella neocostituita Associazione ricoprono la carica di Presidente Emerito della Camera l’Avv. Antonino Minacapilli, di Presidente della Camera l’Avv. Salvatore Barbera, di Vice Presidente della Camera l’Avv. Orazio Marazzotta, di Tesoriere l’Avv. Giuseppina Marazzotta, di Revisore l’Avv. Giuseppe Milano e di Probiviro l’Avv. Pietro Vanadia i quali, con spirito propositivo basato sull’esigenza di un dibattito costante e continuo in una materia complessa e sempre in evoluzione come il diritto tributario, svolgono con passione e competenza la propria Professione Forense.

In un documento congiunto inviato agli Organi Forensi e Giurisdizionali, nonché a tutti gli Enti e Uffici del settore, il Presidente Emerito Avv. Antonino Minacapilli ed il Presidente della Camera Avv. Salvatore Barbera hanno comunicato la avvenuta costituzione della Camera, evidenziando che le sue finalità sono analoghe e coerenti con quelle delle già istituite Camere civili e penali, ma con differenze non marginali ed esigenze diverse, in quanto il “Processo Tributario” si svolge presso un Organo Giurisdizionale specializzato che non ha sede presso i Tribunali, che è la Commissione Tributaria, organo giudicante a composizione mista di Magistrati e Professionisti, presso cui l’assistenza tecnica dei Contribuenti è svolta principalmente da Avvocati, stante la particolarità del rito processuale disciplinato sia da legge speciale sia dal codice di procedura civile.

Alla Camera degli Avvocati Tributaristi di Enna possono associarsi tutti gli iscritti agli Ordini degli Avvocati o nei registri dei Tirocinanti di Foro di Enna che esercitano la propria attività nel settore tributario.