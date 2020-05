Troina – 1 milione e 398 mila euro per la palestra comunale “Don Pino Puglisi”

Finanziato dalla Regione Siciliana, per un importo complessivo di 1 milione e 398.800 euro, il progetto per la ristrutturazione e l’adeguamento della palestra comunale “Don Pino Puglisi”. Ad annunciarlo, il sindaco Fabio Venezia: “Ringraziamo il Presidente Musumeci e l’assessore Pierobon per l’attenzione dimostrata verso la nostra città – dichiara soddisfatto per quest’altro importante obiettivo centrato. Si tratta di lavori attesi da tempo, soprattutto dai più giovani e dalle associazioni sportive. Complessivamente pensiamo, per fine mandato, di poter consegnare alla città una dotazione impiantistica sportiva che possa essere di attrattiva per l’intero territorio.”

Il progetto, redatto dall’ingegnere Vladimiro Bonarrigo dell’Ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con l’architetto Aurelia Alberti, prevede infatti non solo l’adeguamento strutturale e l’ampliamento dell’impianto, ma anche l’ammodernamento impiantistico, con la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica attraverso quella solare.

“Si tratta di un finanziamento che ci consentirà di ristrutturare ed ampliare una struttura sportiva che ormai da anni presenta uno stato di degrado dovuto al corso del tempo – spiega il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Alfio Giachino. Tra spazi per il pubblico e per i servizi, avremo un aumento di circa 200 metri quadrati di superficie. Terminati i lavori, la palestra comunale sarà tra gli impianti sportivi più moderni del circondario”.

L’impianto, attualmente costituito da due strutture, la palestra ed i servizi annessi, sarà ampliato con le realizzazione di due nuovi corpi alle due estremità nord ed est dell’attuale costruzione, che ospiteranno rispettivamente una tribuna per il pubblico ed i servizi, con area fitness, infermeria e servizi igienici al piano terra ed una zona muscolazione con attrezzature per potenziamento muscolare al primo piano.

L’attuale locale sarà invece interamente destinato all’area di gioco per le attività sportive, con nuova pavimentazione in indoor calandrato e vulcanizzato ed il tracciamento di nuove segnature di campo di pallavolo e badminton.

La nuova suddivisione degli ambienti consentirà inoltre di ricavare uno spogliatoio per gli arbitri ed i giudici di gara, i due accessi per pubblico ed atleti saranno distinti, mentre nell’area di pertinenza sarà allargata la stradella antistante, che consentirà di realizzare un’area per il parcheggio di 26 auto ed 1 per disabili e spazi a verde con siepi ed aiuole. “Abbiamo un associazionismo sportivo molto attivo – aggiunge l’assessore allo sport Stefano Giambirtone – e, in questo ultimo periodo, abbiamo fatto sforzi notevoli per cercare di far fronte alle svariate esigenze. Questo finanziamento ci consentirà di dotarci di una struttura in grado di contribuire a rispondere alle necessità del nostro Comune e di poter acquistare attrezzature che consentiranno di poter utilizzare la palestra anche per diversi altri sport rispetto a quelli che tradizionalmente si sono svolti fino ad oggi, come badminton, tennis da tavolo, karate, fitness e ginnastica artistica”.