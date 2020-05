Piazza Armerina – Gli alunni dell’Istituto Leonardo Da Vinci ricordano con un video le vittime causate dalla mafia

Abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa, seppur a distanza, perché pensiamo sia doveroso ricordare coloro che hanno perso la vita per sostenere l’onestà e la giustizia. A tal proposito abbiamo creato un breve video nel quale abbiamo citato una frase di Giovanni Falcone, il fatto di aver girato questi video all’aperto non è stata una casualità poiché lo abbiamo fatto per trasmettere una sensazione di libertà, quella che viene a mancare quando si tratta di mafia. Il nostro obiettivo è quello di lanciare un messaggio a tutti, ma soprattutto ai nostri coetanei perché nella vita bisogna lottare per i propri diritti e non permettere a nessuno di violare la libertà.