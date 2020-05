Da oggi è online la procedura per richiedere il #RedditoDiEmergenza, un aiuto concreto per 2 milioni di cittadini messi ancor più in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus e che ora potranno beneficiare di un importo compreso fra i 400 e gli 800 euro al mese. La richiesta dovrà essere presentata entro il 30 giugno collegandosi a questo link

