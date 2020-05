Si è insediato a Piazza Armerina il nuovo dirigente del commissariato dr. Carmelo Passaro

Nella giornata di ieri si è insediato il nuovo Dirigente del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina dr. Carmelo PASSARO. Originario della provincia di Caltanissetta, laureato in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università degli Studi di Catania, ha conseguito il master in Scienze della Sicurezza. Nella Polizia di Stato dal 2000, ha prestato servizio presso l’Ufficio Ispettivo di Palermo, il Reparto Mobile di Reggio Calabria e i Commissariati di P.S. di Palmi (RC) e Niscemi (CL). Nel 2017, dopo il superamento del relativo concorso, è stato ammesso a frequentare il corso di formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia in Roma, al termine del quale è stato assegnato alla Questura di Enna. In detta sede ha diretto, con eccellenti risultati, l’Ufficio del Personale e l’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale. Il dr. PASSARO sostituisce il dr. CIRALDO, trasferito presso il Compartimento Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria.

