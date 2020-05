Piazza Armerina – Dal 28 maggio ritorna il mercato settimanale ma occorrerà rispettare le norme sul distanziamento.

L’amministrazione ha annunciato che giorno 28 maggio ritornerà il mercato settimanale in piazza Falcone-Borsellino. Il sindaco Cammarata ha anche precisato che occorrerà attuare “tutte quelle modalità che possano garantire la sicurezza”. Questo vorrà dire che o si diminuisce il numero di bancarelle o si aumenta la superficie a disposizione degli ambulanti, visto che la disposizione fino usata nel passato non permetterebbe di mantenere le distanze previste dalle norme attuali sul distanziamento. Inoltre immagino che occorrerà individuare dei percorsi di entrata di uscita dal mercato e che non sarà possibile, come accadeva nel passato, rovistare tra la merce esposta. La complessità del problema deve aver indotto il sindaco a non dare ulteriori dettagli sulla disposizione delle bancarelle e sulle modalità di vendita. Le varie opzioni è probabile vengano discusse nei prossimi giorni con i rappresentanti di categoria con l’obiettivo di evitare situazioni come quella mostrata dalla fotografia a corredo dell’articolo.

Ti piace? Condividi la notizia