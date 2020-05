Piazza Armerina – Smentite le dimissioni del ragioniere capo Catalano che conferma :”ho solo manifestato disagio”

In una lettera inviata al sindaco il Ragioniere Capo dott. Alfonso Catalano ha esternato tutto il suo disagio a lavorare in un clima da santa inquisizione. In mattinata si sono susseguite voci, poi rivelatesi false, secondo le quali il funzionario aveva presentato le proprie dimissioni. “Non ho presentato le dimissioni anche perché – afferma Catalano – un lavoratore subordinato non può rifiutare una mansione che rientra nei suoi compiti”. In relazione alla sua lettera di protesta Catalano afferma: ” Ho solo manifestato disagio e stanchezza, cosi come è stato fatto da altri in una riunione, per un clima da caccia alle streghe e da santa inquisizione. Ho rivendicato il diritto a lavorare con serenità. Non può essere che ogni atto sia soggetto a mille critiche perché tutti sono terrorizzati da esposti”.

Nel primo pomeriggio il sindaco Nino Cammarata ha emesso un comunicato stampa nel quale precisa i termini della questione. “Siamo costretti a smentire fantomatiche notizie circa dimissioni del ragioniere capo. Il dottor Catalano non ha mai presentato dimissioni dal ruolo e sta adempiendo ai suoi doveri d’ufficio regolarmente. Semmai prendiamo atto di una nota emanata dallo stesso con cui denuncia un atteggiamento ostile da parte dell’opposizione, che sta determinando un clima non sereno per un responsabile di settore, e che rischia solo di rallentare lo svolgimento dell’attività amministrativa. Azione che, nonostante il momento particolare, procede spedita nell’adempimento di atti fondamentali e strategici per il futuro della città. Ci auguriamo che si possa tornare quanto prima ad un clima più sereno facendo appello al senso di responsabilità di ciascuno. Oggi, più che mai, la città ha bisogno di unione e non di sterili ed inutili divisioni”.

L’amministrazione comunale

Ancora una volta Facebook con il suo tam tam incontrollato risulta poco affidabile.