L’avv. Alberghina sulla condanna di Giuseppe Mattia: affermazioni fondate su documenti, impugneremo il decreto

Riceviamo dall’avvocato Francesco Alberghina il seguente documento relativo alla condanna dell’ex vicesindaco Giuseppe Mattia

Apprendiamo la notizia dell’emissione del decreto penale di condanna a carico dell’ ex vice Sindaco Giuseppe Mattia pubblicata dalla testata giornalistica Startnews, ritenendo il fatto contestato privo di alcun presupposto giuridico.

Le affermazioni rese sul profilo Facebook appartenente a Mattia contestate nel decreto penale, che preannuncio verrà impugnato nei termini di legge, ad oggi tra l’altro ancora non notificato, trovano fondamento in numerosi documenti in possesso allo stesso. Ci riferiamo in modo particolare all’ordinanza, per intervento di spargimento sale relativa all’anno 2019, con la quale l’impresa Scarcione ha ricevuto la somma di oltre 36.000,00 euro effettuando nella giornata del 4.1.2019, con un solo mezzo, una attività lavorativa di 30 ore giornaliere!

Inoltre, tale somma è risultata assolutamente sproporzionata ed esagerata rispetto al passato ed all’anno 2020 a causa di un prezzo unitario per ora di € 80,40 rispetto alle € 60,00 circa del passato e paradossalmente dell’anno 2020.

Purtroppo anche la produzione alla magistratura di altre ordinanze che hanno gravemente danneggiato le casse comunali in questi due anni di mala gestio dimostreranno l’assoluta infondatezza della accusa diffamatoria ( e non calunniosa come dichiarato dall’assessore Cugini) che aprirà scenari inquietanti sul modus operandi del querelante.

Avv. Francesco Alberghina