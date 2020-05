L’assessore Alessio Cugini “Giuseppe Mattia condannato. Mi ha diffamato attraverso Facebook”

“In un post pubblicato su Facebook Giuseppe Mattia ha offeso la mia reputazione e questa mattina mi è stato notificato il decreto che condanna penalmente l’ex vicesindaco per il reato di diffamazione nei miei confronti”. A comunicarlo è l’assessore Alessio Cugini che era stato, a gennaio di quest’anno, oggetto di un pesante attacco da parte di Giuseppe Mattia che sul proprio profilo Facebook aveva pubblicato un post riferito chiaramente al Cugini : “…spero che nel comizio parli anche di trasparenza e legalità – scriveva Giuseppe Mattia – ho notato pagamenti e prestazioni anomale per un paio di ditte che stabilmente cenano ed allegramente fanno selfie con l’assessore al bilancio. Si paga alla romana…mi sa che il dissesto esiste solo per alcune cose”.

La frase considerata calunniosa dal giudice è stata sanzionata attraverso il decreto penale di condanna infliggendo all’ex vice sindaco una multa di 1.500 euro. “Mattia potrà fare anche opposizione a questo decreto – precisa Alessio Cugini – ma in questo caso mi costituirò parte civile e si costituirà parte civile anche il comune di Piazza Armerina”.