Alessio Cugini (FDI): “la scarcerazione dei condannati per associazione mafiosa mina alla base la nostra società”

La crisi sanitaria che sta piegando la nostra economia, grazie anche a scelte assurde che penalizzano commercianti e lavoratori autonomi, sta diventando anche l’occasione per scelte che definire folli è poco. La scarcerazione dei condannati per associazione mafiosa mina alla base la nostra società, e a questo si aggiungono anche le gravissime notizie sulla mancata nomina di Nino Di Matteo da parte del Ministro Bonafede a capo dell’amministrazione penitenziaria.

Da segretario locale di Fratelli d’Italia ho chiesto alla nostra deputata regionale in commissione antimafia, Rossana Cannata, di far inserire all’ordine del giorno della commissione lo studio degli effetti della scarcerazione e la ringrazio fin da ora per il suo impegno che, mi ha assicurato, si inquadrerà nell’ambito dell’inchiesta sui beni confiscati alla mafia. Ho sentito questa mattina la nostra deputata nazionale, Carolina Varchi, la quale mi ha assicurato che la battaglia di fratelli d’Italia in parlamento contro Bonafede, e per avere le sue immediate dimissioni, sarà durissima. Grazie di cuore alla nostra deputazione nazionale e regionale per il costante impegno!

Ti piace? Condividi la notizia