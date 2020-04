Enna – assegnati alla Questura e alla Sezione Polizia Stradale due nuovi commissari

Assegnati recentemente dal Dipartimento della P.S. alla Questura di Enna (Commissariati di P.S. di Nicosia e di Leonforte) e alla Sezione Polizia Stradale di Enna, i Commissari della Polizia di Stato Roberto AGLIATA, Mario GIANNOTTA e Filippo RUBULOTTA che hanno assunto, rispettivamente, l’incarico di Funzionari addetti al Commissariato di P.S. di Nicosia, alla Sezione Polizia Stradale di Enna e al Commissariato di P.S. di Leonforte.

I tre neo Commissari hanno di recente terminato il corso per Funzionario presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, superando l’esame per il Corso di Alta Formazione in Scienze della Sicurezza in convenzione con l’Università “Sapienza” di Roma.

Provenienti dai ruoli interni, vantano una pluriennale esperienza operativa.

Il Commissario Roberto AGLIATA, nella Polizia di Stato dal 1994, si è occupato prevalentemente di attività investigative, sia presso il Commissariato di P.S. di Nicosia che presso l’allora Sezione di P.G. presso il Tribunale di Nicosia.

Il Commissario Mario GIANNOTTA, nella Polizia di Stato dal 1985, ha prestato servizio per diversi anni alla Squadra Mobile della Questura di Enna e successivamente presso la Sezione di P.G. presso il Tribunale di Enna e, per ultimo, alla D.I.A. di Caltanissetta, occupandosi sempre di indagini specialistiche.

Il Commissario Filippo RUBULOTTA, nella Polizia di Stato dal 1982, è stato in forza all’XI Reparto Mobile di Catania, alla Polizia Ferroviaria di Savona, alla Polizia di Frontiera di Catania e, per ultimo, al Commissariato di P.S. di Leonforte dove ha trattato la materia della Polizia Amministrativa. Da pochi giorni è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti d’età.

La Polizia di Stato di Enna, con l’assegnazione dei nuovi profili professionali che, provenendo dai ruoli interni vantano notevole esperienza operativa, continua ad assicurare ai cittadini un servizio sempre più rispondente alle necessità del territorio, con rinnovato impegno volto al perseguimento dei fini istituzionali.