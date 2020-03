Troina – Emergenza coronavirus: attivato conto corrente per donazioni

L’amministrazione comunale, a seguito delle numerose intenzioni di contribuzione giunte in questi giorni, ha attivato un apposito conto corrente bancario, per quanti volessero fornire il proprio sostegno in favore del Comune di Troina e della Protezione Civile comunale.

Il Comune sta facendo fronte a tutte le spese necessarie per l’emergenza e per fornire l’assistenza necessaria a tutta la popolazione, soprattutto alle fasce più deboli, e sta investendo molte risorse per acquistare idonei dispositivi per la Protezione civile e per chi è impegnato in prima linea, ma anche per assicurare ai cittadini bisognosi generi di prima necessità e farmaci.

Chi pertanto volesse elargire un piccolo contributo, può indirizzarlo a:

Conto Corrente n. 11553948 – Intestato a Comune di Troina

Codice IBAN : IT80 Y076 0116 8000 0001 1553 948

Causale : Donazione emergenza Covid-19.