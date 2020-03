L’on. Luisa Lantieri: in arrivo la sanificazione del reparto medicina del Chiello. “Seguo tutta la provincia”

“La sanificazione del reparto medicina Chiello è indispensabile per recuperare la piena operatività dei servizi erogati. Questa misura verrà messa in atto fra poco e solo successivamente potranno essere accettati nuovi pazienti” con questa dichiarazione l’On. Lantieri conferma di seguire minuto per minuto la situazione degli ospedali dell’intera provincia:”Sono in continuo contatto con il direttore dell’ASP Emanuele Cassarà e ho aggiornamenti in tempo reale su quanto accade in tutti i nosocomi della provincia, sono inoltre in contatto con tutti i sindaci e amministratori dei comuni ennesi dai quali ricevo costanti aggiornamenti, compreso dal sindaco di Cerami, Silvestro Chiovetta, attraverso il fratello visto il suo ricovero, e il sindaco di Agira, Maria Greco, dove la situazione è particolarmente delicata”

Condividi la notizia