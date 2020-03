Piazza Armerina – 54 le persone denunciate per mancato rispetto delle norme sugli spostamenti

COMUNICATO DELL’ASSESSORE ALESSIO CUGINI

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria ad oggi, e ciò dal 12 marzo, la Polizia Locale ha svolto uno straordinario lavoro di prevenzione sul territorio, mettendo in campo quotidianamente minimo 4 pattuglie su strada, operative con posti di controllo agli ingressi e all’interno della Città, controlli fuori dai supermercati, controlli sugli esercizi commerciali. In numero questo importante impegno si è tradotto in 2.240 persone fermate, 1329 vetture controllate, 54 persone denunciate per violazione delle norme statali, regionali e delle ordinanze sindacali. Un controllo capillare sui motivi di spostamento, per la verifica delle autocertificazioni, per controllare le file ingiustificate fuori dai supermercati, sanzionando anche gli acquisti irrisori che finiscono solo per creare file ingiustificabili a danno di tutti i cittadini.

La Polizia Locale sta mettendo in campo un grande impegno per la sensibilizzazione di tutti i cittadini al rispetto delle regole nell’interesse di tutti noi, e sta dimostrando di essere la Forza di Polizia della nostra Città e del nostro territorio con passione e senza risparmiare sforzi. Il mio ringraziamento prima di tutto al Comandante Gabrieli, impegnato fin dall’inizio dell’emergenza su strada in doppi turni (mattina e pomeriggio, ed anche la notte) con le pattuglie, mostrando una professionalità senza eguali, un esempio da seguire.

Grazie a tutte le donne e gli uomini del nostro Comando, i vice comandanti Monterosso e Alessi, gli ufficiali ed agenti Calì, Cannizzo, Polizzi, Chessari, Grassia, Spadaro, Bellanti, Messinese, Biuso, Mirabella, Litro, Franzini, Sanalitro, e ai nostri grandi collaboratori Romano, Rizzo, Parlascino, Purrazza e Larganà. Sono solito pensare che non puoi chiedere ad altri ciò che tu non sei disposto a fare per primo, e quindi fin dall’inizio dell’emergenza sono in strada con loro, per difendere la nostra città e ricordare a tutti noi il rispetto delle regole essenziali per uscirne presto e bene e ripartire con più forza di prima, perchè Piazza ce la farà!