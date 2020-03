Molto apprezzata la trasmissione di StartNews #noichestiamoacasa andata in onda ieri

Non è stato facile ieri condurre e gestire la trasmissione #noichesiamoacasa ma lo sforzo sembra essere stato apprezzato dai molti utenti che alle 18.00 di ieri si sono collegati. Decine di ospiti hanno disegnato un quadro abbastanza preciso della situazione che tutti stiamo vivendo a causa dell’epidemia e alcuni di loro hanno parlato dei luoghi in cui viviamo e che forse, passato questo brutto periodo , impareremo ad apprezzare e rispettare di più.

La puntata di ieri è stata una’esperienza importante che mi consentirà di sviluppare altri appuntamenti rendendoli ancor più agili e ritmati. Comunicherò in seguito l’orario di un nuova puntata di #noichesiamoacasa la cui formula prevede ulteriori sorprese.

Nicola Lo Iacono