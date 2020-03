Piazza Armerina – Giovedì 12 marzo 2020 ore 11.30: la città silente

Sembra addormentata Piazza Armerina, pochi passanti, nessun mercato del giovedì, nessun turista, pochissime auto in giro. Molti di noi ricorderanno la città così e, quando torneremo con la mente a questa esperienza, sarà difficile non rivivere quel senso di angoscia che stiamo provando in questi giorni. Fra poche settimane saremo probabilmente fuori da questa situazione, speriamo solo che da tutta questa vicenda si possa trarre qualche importante indicazione sul come costruire il nostro futuro.

