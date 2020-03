Piazza Armerina – Vietato uscire ed entrare in città se non per comprovati motivi

Con DPCM 9 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato nuovi e più restrittivi provvedimenti di contrasto al Covid-19, validi su tutto il territorio nazionale.

In particolare:

– é vietato ogni spostamento all’interno del territorio nazionale, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

– Inoltre, sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Per i motivi suddetti, già da domani (oggi ndr)

1) gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico;

2) Rimarranno operativi, ma non aperti al pubblico, gli uffici che erogano servizi essenziali e indispensabili alla gestione tecnico-amministrativa dell’Ente e del territorio;

3) Eventuali urgenze e necessità di contatto con gli uffici dovranno essere comunicate agli uffici esclusivamente via mail o per telefono.

Si raccomanda il rispetto delle sopra riportate disposizioni.

Saranno emanate domani(oggi) più precise disposizioni.