Piazza Armerina – Coronavirus, sospesa licenza agli esercizi non in regola. Chiudono i siti archeologici

Come avevo scritto ieri molti avevano sottovalutato la portata del del decreto governativo e dell’ordinanza regionale. Ai controlli effettuati dalla polizia locale nella serata di domenica numerose attività ricreative non sono risultate in regola e da oggi, così come ci ha confermato il comandante Paolo Gabrieli, scatteranno le sanzioni che prevedono la chiusure obbligatoria delle attività commerciali. Girando in città stamattina ho notato che la maggior parte dei negozi avevano esposto dei cartelli avvisando il pubblico delle nuove norme e contingentando gli ingressi ma non tutte le attività erano in regola.

LA CHIUSURA DELLA VILLA ROMANA

“In attuazione dell’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 08/03/2020 è sospesa l’apertura di musei, gallerie, parchi archeologici e altri istituti luoghi della cultura regionali”. Con queste poche righe ieri la direzione del parco archeologico ha comunicato la chiusura di tutti i siti di competenza. Chiudono dunque la Villa romana del Casale, Morgantina e i musei cittadini. Per Piazza Armerina, così come per tutto il resto d’Italia, si prospetta una pesante crisi economica per chi gestisce attività legate al settore turistico. Bar, ristoranti, B&B, alberghi rischiano la chiusura e

LE PREOCCUPAZIONI DELL’ONOREVOLE LANTIERI

Ho sentito alcuni minuti fa l’On. Luisa Lantieri che mi ha confermato la sua volontà di chieder con forza la creazione di posti letto per le terapie intensive da volgere all’interno dell’ospedale Chiello. “Sono comunque fortemente preoccupata anche perché in tutta Europa è difficile trovare i ventilatori polmonari e questo rappresenta un grosso problema per l’intera Sicilia nel frattempo esorto tutti i cittadini a rispettare le regole del decreto governativo e tentare così di prevenire il diffondersi del virus”.

Nicola Lo Iacono