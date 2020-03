Oggi l’esperto in malattie infettive Fabrizio Pulvirenti a Piazza Armerina

Oggi, 4 marzo, alle ore 17:30 presso la scuola media Cascino sarà presente Fabrizio Pulvirenti. Fabrizio Pulvirenti è specializzato in malattie infettive e lavora nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Enna. Alla normale attività professionale ha affiancato negli ultimi anni quella di volontario collaborando soprattutto con Emergency. Per l’organizzazione non governativa a lavorarci in Kurdistan, poi nell’ottobre del 2014 è partito per la Sierra Leone uno dei paesi più interessati dalla recente epidemia di ebola, virus che ha causato la morte di circa 9000 persone nell’Africa occidentale.Fabrizio Pulvirenti è l’autore del libro “L’incontro con ebola e altri virus”

