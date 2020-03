Piazza Armerina – Una fastidiosa perdita fognaria in via porta Ortolano

Una fastidiosa perdita fognaria c’è stata segnalata dagli abitanti di via porta Ortolano (vedi mappa). ” Da diverso tempo ormai – ci spiega un’abitante della zona – che esiste questo problema. Più passano i giorni e più la perdita aumenta, così come il cattivo odore che diventa sempre più insopportabile”. Pubblichiamo alcune foto, inviateci dai residenti, sperando che qualcuno solleciti Acquaenna ad intervenire, anche perché trattandosi di rete fognaria esistono rischi per la salute pubblica. Torneremo ad occuparci del problema nei prossimi giorni.

Condividi la notizia