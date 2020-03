Il sindaco Cammarata: “in arrivo 337mila euro per riqualificare i percorsi boschivi di Piazza Armerina”

Il finanziamento è indirizzato alla fruibilità dei percorsi dei boschi bellia all’interno del più ampio progetto “I Art”. Ne ho parlato personalmente con l’assessore all’agricoltura e foreste Edy Bandiera qualche giorno fà. L’area dell’ex vivaio Canalicchio verrà attrezzata con arredamenti e bacheche per illustrare i percorsi boschivi e i punti di sosta. Inoltre diverrà un info point per pubblicizzare l’intera offerta turistica di Piazza Armerina. Un presidio permanente che, insieme all’accordo con l’esercito, rappresenterà un deciso deterrente contro l’abbandono dei rifiuti e i piromani.La convenzione con la regione Sicilia è già stata ricevuta e controfirmata due giorni fa. La prossima settimana incontreremo prima il corpo forestale e poi il dipartimento per interventi di bonifica dei boschi”. A dichiararlo il sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata

