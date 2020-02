Piazza Armerina: 300milioni di potenziali turisti raggiunti dagli influencer che stanno per arrivare in città

“Per un’intera settimana la Piazza Armerina turistica sarà sotto i riflettori mondiali grazie alla presenza di gruppi di influencer, provenienti da diverse nazioni, che possono contare su una platea complessiva di circa 300milioni di utenti internet. E’ un’occasione unica che consentirà alla nostra città, in un momento così difficile per il turismo, di godere di un tipo di promozione particolarmente incisiva, visto che gli influencer sono ormai riconosciuti in assoluto il miglior modo per diffondere stili di vita, prodotti e servizi”. A dichiararlo è l’assessore Ettore Messina che ieri al margine di una riunione organizzativa per l’evento ha voluto spiegarci nei dettagli quello che accadrà dal 9 al 16 febbraio a Piazza Armerina.

“Vorrei sottolineare l’importanza, per gli operatori turistici piazzesi – continua l’assessore – della presenza in città degli influencer che, per rendere produttiva l’iniziativa, devono a loro volta essere influenzati positivamente da quello che visiteranno e, soprattutto, dalla nostra capacità di accoglienza. Per quei giorni Piazza Armerina si trasformerà in una sorta di set cinematografico con numerosi momenti “emozionali”, studiati per rendere indimenticabile l’esperienza turistica dei nostri ospiti. Ovviamente saranno numerose le sorprese per i vari gruppi che verranno in città e che saranno realizzati con l’aiuto di numerose associazioni con le quali stiamo facendo squadra e con la preziosa collaborazione di alcuni operatori turistici che hanno deciso di aderire all’iniziativa”. “Vi chiedo di non rilevare i dettagli di questa operazione – conclude l’assessore Messina – per evitare di bruciare dei momenti altamente emozionali”.

L’organizzazione a Catania del “Tibex Europe 2020“, il più grande evento dedicato al travel blogging che riunisce in un network mondiale blogger, influencer, giornalisti, operatori di viaggio e brand turistici, è la ragione per cui sarà possibile presentare la città dei mosaici a esperti del settore della comunicazione turistica. Piazza Armerina sarà anche presente per tre giorni con uno stand all’interno del centro congressuale Le Ciminiere di Catania a disposizione di tutti gli operatori locali che vogliono pubblicizzare le loro attività. StartNews seguirà e riferirà in diretta sulle varie iniziative e i vari momenti che caratterizzeranno la visita dei blogger.