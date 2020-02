Liliana Segre cittadina onoraria del comune di Troina

Conferita dal consiglio comunale, nel corso della seduta svoltasi al palazzo municipale lunedì 24 febbraio scorso, la cittadinanza onoraria del Comune di Troina a Liliana Segre.

Il consesso civico ha approvato all’unanimità la proposta di delibera dell’amministrazione comunale che, facendosi interprete dei desideri e dei sentimenti di tutta la cittadinanza, ha voluto rendere un tributo di riconoscenza e stima nei confronti della senatrice a vita. L’iniziativa, scaturita in seguito alle minacce ed alle conseguenti misure di protezione cui è stata sottoposta la Segre dopo aver proposto di istituire una Commissione parlamentare contro odio, razzismo ed antisemitismo, rappresenta una presa di posizione da parte del Comune rispetto all’intolleranza, attraverso azioni concrete e di valore simbolico che promuovano i valori della pace, dell’uguaglianza e dell’integrazione.

In segno di testimonianza tangibile di solidarietà e vicinanza, il Comune inoltre organizzerà un’apposita cerimonia pubblica con i cittadini e le scuole per il conferimento del riconoscimento alla senatrice, qualora manifestasse l’intenzione di venire a Troina.

