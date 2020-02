Meteo: la tendenza per i prossimi giorni

SICILIA: inizio settimana con clima primaverile, TEMPERATURE in calo da MERCOLEDÌ e possibili PIOGGE

Il Mediterraneo centro occidentale e gran parte della nostra penisola continuano ad essere interessati da una vasta area anticiclonica di matrice sub-tropicale oceanica, assicurando condizioni di tempo generalmente stabile, tenendo lontane, dal nostro territorio, le piovose perturbazioni atlantiche che scorrono a latitudini più settentrionali.

Condizioni atmosferiche che stanno favorendo un nuovo rialzo termico, specie per quanto riguarda i valori massimi, mentre per quanto riguarda i valori minimi, si hanno valori più contenuti, grazie al cielo sereno e all’assenza di venti.

Successivamente, tra la giornata di martedì e mercoledì, si comincerà ad assistere, in area euro-atlantica, ad un cambiamento generale dell’assetto barico.

Ciò sarà dovuto ad un indebolimento dell’attività del Vortice Polare, con conseguente rallentamento del flusso occidentale, favorendo una maggiore elevazione verso il nord-Atlantico dell’Anticiclone delle Azzorre.

L’alta pressione tenderà ad arretrare dal Mediterraneo, favorendo l’ingresso di una perturbazione di origine atlantica, che entro la giornata di mercoledì tenderà, specie nella seconda parte della giornata, ad interessare parzialmente la nostra isola, seppur con fenomeni non particolarmente intensi, e confinati al settore settentrionale ed occidentale siculo.

