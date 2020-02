La situazione meteo. A Piazza Armerina da non escludere qualche debole nevicata nel pomeriggio

Sul Mediterraneo centro-occidentale e sulla nostra isola la pressione #atmosferica tende gradualmente ad aumentare, per merito dell’espansione, da ovest, dell’anticiclone delle Azzorre. Tuttavia, ancora nella giornata odierna, avremo condizioni di residua instabilità dovute ad un flusso di correnti fredde e debolmente instabili in arrivo dai Balcani, che daranno luogo, nel corso delle prossime ore, ad addensamenti nuvolosi lungo la Sicilia settentrionale ed occidentale, associati a fenomeni di debole intensità, in special modo, sul settore tirrenico centro orientale e aree montuose della Sicilia centro settentrionale.

Le precipitazioni potranno risultare a carattere nevoso al di sopra degli 800-900 metri, ma non si escludono locali nevicate anche attorno ai 700 metri nelle aree interne o in presenza di fenomeni più intensi.

Nel corso del pomeriggio ed in serata, si assisterà ad una graduale attenuazione di nubi e fenomeni su gran parte del territorio regionale, ove si faranno strada schiarite sempre più ampie, mentre un po’ di nuvolosità insisterà lungo il versante tirrenico e aree montuose limitrofe, ma senza fenomeni degni di nota.

Venti generalmente da moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali, specie lungo il versante tirrenico ed ovest Sicilia. Mari mossi o localmente molto mossi con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Temperature senza grosse variazioni di rilievo, con valori al di sotto delle medie del periodo.

