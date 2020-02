Irccs oasi di Troina: concorso per 68 varie figure sanitarie. Le istanze vanno presentate entro il 9 marzo

L’Irccs Oasi Maria SS. di Troina che opera nel campo della Disabilità Intellettiva e dell’Involuzione Cerebrale Senile, assume 68 varie figure professionali.

Il bando per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Concorsi n. 2 del 31/01/2020, riguarda 25 posti di Operatore Socio Sanitario, 21 posti per il personale infermieristico, 4 posti per il personale Tecnico Sanitario e 18 posti per varie figure nel campo della riabilitazione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 09 marzo 2020 tramite raccomandata A.R., oppure tramite PEC all’indirizzo “associazioneoasimariassonlus@pec.it”.

Tutte le procedure, dalla consultazione integrale del bando di concorso alle indicazione dei requisiti, comprese le modalità di partecipazione e gli allegati, sono consultabili sul sito dell’Istituto: www.irccs.oasi.en.it

I vari profili professionali, oltre ai 25 posti di O.S.S., saranno suddivisi nelle seguenti discipline:

Personale infermieristico

20 posti – Infermiere – Ctg. D 1 posti – Infermiere Pediatrico – Ctg. D

Personale Tecnico Sanitario:

2 posti – Tecnico sanitario di Radiologia Medica Ctg. D

N.2 posti Tecnico di Neurofisiopatologia – Ctg. D

Personale della riabilitazione:

3 posti – Fisioterapista – Ctg. D 2 posti – Logopedista – Ctg. D 8 posti – Terapista occupazionale – Ctg. D 2 posti – Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica – Ctg. D 1 posti – Educatore Professionale – Ctg. D 2 posti – Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva Ctg. D