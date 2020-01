Sulla A19 con 600gr di droga. Pregiudicato arrestato dagli agenti di polizia di Piazza Armerina

Gli agenti di polizia della Squadra Mobile della Questura di Enna e del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina hanno arrestato un trentaovenne, P.G. , di Enna che trasportava all’interno della sua auto due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 600 gr. L’uomo, risultato poi privo di patente di guida, è stato fermato per un controllo sulla A19 dove gli agenti, avendo riconosciuto il soggetto già noto alle forze dell’ordine, hanno effettuato una minuziosa perquisizione dell’auto accorgendosi che il sedile posteriore era stato modificato per poter ottenere un vano dove collocare la droga. Dopo le formalità di rito, il trentanovenne ennese è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna per gli ulteriori adempimenti procedurali.

