Piazza Armerina – Il sindaco Nino Cammarata convoca un comizio. Facebook inadeguato a spiegare la difficile situazione ai cittadini

Il sindaco Nino Cammarata ha deciso di tornare in piazza per parlare ai cittadini, per domenica prossima , alle 16.30 ha infatti convocato un comizio in piazza Villari (ex piano Duilio- Santo Stefano) nel quale il Primo Cittadino si ripromette di spiegare ai cittadini l’attuale situazione politica e amministrativa e il lavoro svolto dalla sua Giunta.

Non è un buon periodo per questa amministrazione costretta ad affrontare problemi di una certa rilevanza che rischiano di compromettere il lavoro svolto e quello da svolgere. Al primo posto ovviamente c’è il prossimo dissesto comunale che dovrebbe essere “richiesto” con una delibera il prossimo giovedì. Pochi sanno che il comune non decide autonomamente se dichiarare lo stato di insolvenze ma è la Corte dei Conti a concederlo se vi sono alcune precise situazioni contabili. Questo genera una certa incertezza finanziaria che peraltro, dal momento del suo insediamento fino ad oggi, ha accompagnato il lavoro di questa amministrazione. Un’incertezza amplificata anche dalla vicenda del ricorso Miroddi che ha preso un brutta piega dopo l’ennesimo e inaspettato rinvio del Consiglio di Giustizia Amministrativa a Palermo. Se ne riparlerà l’otto aprile, data in cui è stato nuovamente convocato il CGA.

La situazione non è affatto facile per il sindaco Cammarata ed è per questo motivo che ha convocato un comizio preferendolo ai soliti video postati su Facebook che, come tutti i video e le dirette di una certa durata, non vengono seguiti dagli utenti se non per pochi secondi, nonostante le migliaia di persone che li visualizzano. Sopra i 5 minuti gli utenti diminuiscono dell’84% e successivamente il dato arriva velocemente intorno al 98% di persone che hanno chiuso la pagina internet (dati diffusi da Facebook) . Riteniamo che per spiegare la situazione ai cittadini Cammarata abbia bisogno più che qualche minuto e un comizio potrebbe essere più adatto allo scopo, a condizione che vi sia un certo afflusso e il tempo sia clemente.