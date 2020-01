Piazza Armerina – Presentate le attrezzature acquistate da Armerina Emergenza con una raccolta fondi

Ieri sera l’associazione di volontariato Armerina Emergenza ha presentato ufficialmente le attrezzature acquistate con una raccolta fondi realizzata nei mesi scorsi attraverso la vendita di un calendario. La somma raccolta ha permesso di acquistare un rimorchio spargisale e un apparato di radiotrasmissione. “Dobbiamo ringraziare – ci dice uno dei responsabili dell’associazione Armerina Emergenza – tutte le persone che hanno acquistato il calendario e tutti coloro che hanno permesso, in altro modo, l’acquisto di due importanti attrezzature che consentiranno di migliorare e incrementare i nostri sevizi di protezione civile sul territorio. In particolare i fratelli Scavuzzo titolari del Cafè Déjavù ed Elisa Vulturo del bar la Boutique del caffe’, oltre alla ditta di trasporti Cascino Andrea che ci ha aiutato per il trasporto delle attrezzature”.

Alla cerimonia di presentazione ieri sera erano presenti per l’amministrazione comunale il sindaco Nino Cammarata, l’assessore Salvatore Cancarè, il consigliere comunale Vincenzo Pafumi Lauretta e il dr. Mauro Mirci responsabile della Protezione Civile. “Da quando mi sono insediato – ha dichiarato il sindaco Cammarata – sono ancora più consapevole dell’importanza del lavoro dei volontari della protezione civile con cui mi auguro di poter avviare una nuova fase di collaborazione anche per la vigilanza dei nostri boschi e di potere realizzare con loro delle convenzioni che rendano alcuni servizi strutturali”.

La macchina spargisale, acquistata dall’associazione Armerina Emergenza grazie alla generosità dei piazzesi, potrà essere usata anche in strade non percorribili dai trattori attualmente utilizzati dalla protezione civile.