Piazza Armerina – Avviso del comune: oggi non è possibile conferire rifiuti organici

Si avvisa la cittadinanza che purtroppo, per indisponibilità di impianti di compostaggio ai quali conferire, il giorno 24 gennaio 2020 non sarà possibile procedere alla raccolta dei rifiuti organici compostabili.

Sono in corso contatti con alcuni operatori economici per trovare disponibilità di qualche impianto cui destinare il rifiuto in questione.

Nelle more che il servizio sia riattivato, si invitano i cittadini a non esporre tale rifiuto e incrementare le forme di autosmaltimento mediante uso di compostiere domestiche.

Quanto sopra rappresenta misura di emergenza e il servizio sarà rispristinato appena possibile.

Si segnala che anche il CCR è impossibilitato a ricevere rifiuti organici compostabili.

Si chiede alla cittadinanza tutta di fornire la massima collaborazione per evitare accumuli di rifiuti in strada, evitando di intasare il Centro Comunale di Raccolta di c.da Bellia e di presentare rimostranze al personale addetto, che non ha possibilità di dare soluzioni di un problema che coinvolge tutta la Sicilia.

Saranno forniti aggiornamenti appena disponibili.