Previsioni meteo

Lunedì 20/1/2020 : A Piazza Armerina cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1843m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest

Martedì 21/01/2019 nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest

