Piazza Armerina – Un altro arresto per droga. In manette un ventiquattrenne

Ancora un altro arresto per droga a Piazza Armerina dove gli agenti della squadra mobile di polizia, durante un controllo nel centro storico della città, hanno trovato un pregiudicato, M.U. 24 anni, in possesso di alcune bustine contenenti droga pronta per lo spaccio. Il ragazzo ha tentato di giustificarsi affermando che ne era in possesso per uso personale ma la successiva perquisizione effettuata dagli agenti presso l’abitazione del presunto spacciatore permetteva di scoprire, nascosta in cucina, una busta con circa 300 grammi di marijuana oltre all’attrezzatura per lo spaccio. Dopo le formalità di rito il giovane piazzese, tenuto pure conto dei numerosi precedenti penali in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Enna per le successive fasi del procedimento penale.

