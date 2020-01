Piazza Armerina- Boschi Bellia: il sindaco dispone una verifica su potenziali rischi per la caduta di alberi

I boschi della riserva Grottascura- Russomanno- Bellia sono sempre più frequentati da chi, volendo praticare sport in una zona dal grande fascino naturalistico, a stretto contatto con la natura incontaminata, spesso percorre il sentiero che dall’ingresso di Piazza Armerina si snoda per più di 3 km nella sua prima parte verso l’interno della riserva. L’incendio del 2017 che ha devastato questa zona, pur permettendo al bosco di rigenerarsi, ha lasciato alberi che, completamente arsi dalle fiamme, sono in procinto di abbattersi al suolo. E’ notizia di oggi che il sindaco Nino Cammarata ha dato mandato agli uffici competenti di predisporre un’ispezione con lo scopo di mettere in sicurezza l’intera area frequentata dagli sportivi.

“I boschi rappresentano per questa Amministrazione – scrive il sindaco -una grande opportunità di sviluppo.E’ necessario innanzitutto partire dalla messa in sicurezza al fine di prevenire i danni dovuti agli incendi e altre situazioni di pericolo. Ho pertanto richiesto agli uffici di intervenire sulla questione dei boschi, programmando i necessari sopralluoghi e verifiche sul possibile stato di rischio”.