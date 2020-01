Piazza Armerina – Droga in tasca, sanzionato un ventenne residente a San Cono

Nell’ambito dei controlli straordinari del territorio, volti in particolare alla repressione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, giovedì scorso hanno sanzionato amministrativamente un ventenne, cittadino gambiano, residente a San Cono, per il possesso di una modica quantità di marijuana. Il personale del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, al capolinea della stazione degli autobus giovedì, durante un controllo, ha identificato alcune persone provenienti da Catania tra questi un ragazzo che con il suo atteggiamento ha insospettito gli agenti. Nella tasca del suo giubbotto gli uomini del commissariato hanno rinvenuto un involucro con una modica quantità di stupefacente per “uso personale”, ritrovamento che è costato al ragazzo la segnalazione alla prefettura di Catania quale “assuntore di sostanze stupefacenti”.

