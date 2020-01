Piazza Armerina – Intervento necessario per le aiuole della salita Santo Stefano

Rappresenta la strada di ingresso principale al centro storico di Piazza Armerina ed è quella percorsa dalla maggior parte di turisti che giungono in città. E’ la salita di Santo Stefano che, come mostrato dalla foto che pubblichiamo, ha bisogno dell’urgente intervento di qualcuno che pulisca le aiuole situate proprio all’imbocco della via. Confidiamo in un intervento immediato da parte di chi si occupa di questo genere di problemi così come è stato fatto, dopo la nostra segnalazione, nei pressi dell’ingresso nord di Piazza Armerina, dove le erbacce avevano ricoperto le lettere che compongono il nome della città.

