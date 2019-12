Un diciannovenne a Piazza Armerina, già noto alle forze del’ordine per violazioni in materia di stupefacenti, è stato denunciato per non essersi fermato con il suo scooter all’alt imposto dagli agenti di una volante. Il giovane avrebbe tentato anche di investire gli agenti prima di darsi alla fuga che, come ha successivamente accertato la polizia, è stata causata dalla mancanza della patente di guida.

