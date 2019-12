Il Natale a Troina

Sulle note del Gran Concerto di Natale dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco”, che si è esibita ieri sera nella “Sala dei Cinquecento” della Cittadella dell’Oasi, entra ufficialmente nel vivo la calda atmosfera del Natale troinese 2019, che si concluderà, con un ricco cartellone, lunedì 6 gennaio prossimo.

Tanti appuntamenti sia per grandi che per bambini, che spaziano dalla tradizione all’innovazione, dal divertimento alla solidarietà, che avranno come fulcro d’irradiazione principale via Umberto e piazza Giacomo Matteotti.

Accanto ai concerti musicali ed alle tradizionali visite di Babbo Natale e della Befana, che animeranno i pomeriggi dei più piccini con dolci, favole e giochi, l’amministrazione comunale quest’anno ha allestito in via Umberto un vero e proprio “Villaggio di Natale”, la cui apertura è prevista sabato 21 dicembre alle ore 19.00, al cui interno sarà possibile visitare fino al 6 gennaio, nei giorni e negli orari stabiliti, mercatini e presepi, oltre che assistere a spettacoli itineranti ed a degustare i prodotti tipici.

Altra novità del Natale troinese 2019 è l’installazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio, che sarà collocata su piazza Giacomo Matteotti, fruibile da sabato 21 dicembre fino al 6 gennaio dell’anno prossimo.

E ancora musica, giochi, mercato contadino e tanta solidarietà con “ArtigianOasi”, la mostra-mercato di prodotti artigianali creati nei laboratori dei ragazzi ospiti dell’Istituto, che sarà ospitata dal 21 al 23 dicembre al Centro Polivalente “Peppino Impastato”, nei locali comunali sottostanti piazza Matteotti, e con la visita di Babbo Natale alle case di riposo della città.

