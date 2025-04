Enna punta sui giovani e sull’innovazione con il progetto “Giovani, che impresa!”

Il Comune di Enna si prepara a lanciare un’ambiziosa iniziativa dedicata al futuro occupazionale dei giovani e alla nascita di nuove realtà imprenditoriali. Il progetto, denominato “Giovani, che impresa!”, sarà presentato alla stampa mercoledì 2 aprile 2025, alle ore 11, presso la prestigiosa Sala Baccarà del Palazzo di Città, situato in Piazza Coppola, 3. Questa strategia – pensata per dare una scossa positiva al tessuto economico locale – mira a costruire un ambiente fertile per l’innovazione e per l’inserimento lavorativo delle nuove generazioni.

Un Finanziamento ANCI per il Futuro del Territorio

L’iniziativa “Giovani, che impresa!” ha ottenuto un importante sostegno finanziario grazie all’avviso pubblico “Giovani e Impresa – seconda edizione”, promosso e finanziato dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Il progetto vede la sinergia di diversi attori del territorio; istituzioni formative, aziende consolidate e organizzazioni di settore hanno unito le forze con l’obiettivo comune di creare opportunità concrete per i giovani under 35. L’intento è quello di tessere una rete solida che colleghi aspiranti imprenditori, il mondo del lavoro e le risorse formative disponibili.

Un Ventaglio di Attività per Sostenere i Giovani

Il programma di “Giovani, che impresa!” si articola in una serie di azioni mirate e diversificate. Sono previsti ben 13 eventi di networking, occasioni preziose per favorire l’incontro tra i giovani talenti e le imprese del territorio; un intenso programma di coaching e tutoring, con oltre 200 ore di supporto personalizzato per coloro che sognano di avviare una propria attività; l’attivazione di percorsi di job shadowing presso aziende locali, un’opportunità imperdibile per acquisire competenze pratiche direttamente sul campo. Ma non finisce qui: il progetto prevede anche la creazione di una piattaforma web dedicata, un vero e proprio punto di riferimento digitale per mettere in contatto domanda e offerta di lavoro e per dare visibilità a idee imprenditoriali innovative; e, infine, l’apertura di uno spazio di coworking a Enna, un luogo fisico di condivisione e collaborazione che sarà parte di una più ampia rete provinciale.

Rilanciare l’Economia Ennese Valorizzando le Vocazioni Locali

“Giovani, che impresa!” si pone un obiettivo ambizioso ma cruciale: invertire la preoccupante tendenza della disoccupazione giovanile e dello spopolamento che affligge molte aree interne. La strategia adottata punta a valorizzare le peculiarità produttive del territorio ennese, con un focus particolare su settori strategici come l’agricoltura, la manifattura, il turismo culturale e le alte tecnologie. Un approccio a 360 gradi – che mira a riscoprire le radici del territorio proiettandolo verso il futuro – con la consapevolezza che i giovani rappresentano la chiave per un domani più prospero.

Una Solida Rete di Partner per un Obiettivo Comune

Il successo di “Giovani, che impresa!” si basa anche sulla forza di una partnership coesa e motivata. Oltre al Comune di Enna, che riveste il ruolo di capofila, il progetto vede la partecipazione attiva dell’Unione dei Comuni Area interna di Troina, del GAL Rocca di Cerere, di Confcommercio, della CNA, di MAD Management Advisor Srl, di Nesti impresa sociale ETS, di Euroconsulting e dell’ISS Fortuna Fedele; una squadra eterogenea – ma unita dall’intento di costruire un futuro migliore per i giovani del territorio ennese – pronta a mettere in campo le proprie competenze e risorse per raggiungere gli obiettivi prefissati.