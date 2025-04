Grande Successo per la Simultanea di Scacchi Organizzata da Arci Petra a Enna

Un vivace pomeriggio all’insegna della strategia e del divertimento ha animato Enna grazie all’iniziativa “Simultanea di Scacchi” promossa dall’Arci Petra. L’evento, ospitato con entusiasmo dal noto locale “Sorseggio”, ha calamitato l’attenzione di un pubblico eterogeneo; bambini curiosi e adulti appassionati si sono ritrovati fianco a fianco per assistere e partecipare a questa affascinante sfida intellettuale.

Il Candidato Maestro Messina Protagonista dell’Evento

Il cuore della manifestazione è stata la partecipazione del Candidato Maestro Ottavio Messina, il quale si è destreggiato con maestria tra le numerose scacchiere disposte per l’occasione. Il maestro ha inanellato una serie impressionante di vittorie, concedendo solo in due circostanze un pareggio ad altrettanti avversari particolarmente agguerriti. La sua abilità e la sua concentrazione – quasi tangibili nell’aria – hanno tenuto col fiato sospeso gli spettatori di tutte le età, dalle prime infanzie alle famiglie intere, tutti ugualmente rapiti dalla nobile arte degli scacchi.

Un’Occasione di Incontro e Apprendimento

«Una simultanea è un incontro di scacchi in cui un giocatore esperto, chiamato simultaneista, gioca contemporaneamente più partite contro più avversari…» hanno spiegato con dovizia di particolari gli organizzatori dell’Arci Petra; «…generalmente gioca con il Bianco, eseguendo la mossa sulla prima scacchiera, poi sequenzialmente, su tutte le altre». Hanno inoltre aggiunto che ogni contendente deve rispondere alla mossa quando il simultaneista, completato il suo giro tra i tavoli, si ripresenta di fronte a lui, con la possibilità per quest’ultimo di reclamare la vittoria in caso di esitazione prolungata.

L’Impegno dell’Arci Petra per la Socialità e la Cultura

L’incontro, fortemente voluto dal circolo Arci Petra di Enna, con il prezioso contributo del referente del progetto Luca Bevilacqua, si inserisce in un più ampio disegno di promozione di attività sociali e culturali. L’obiettivo primario è quello di moltiplicare le opportunità di incontro e di scambio tra persone di ogni età; un’occasione preziosa per discutere, confrontarsi e crescere insieme, all’insegna della parità e del rispetto reciproco. Questa iniziativa – accolta con grande favore dalla comunità ennese – getta le basi per future collaborazioni e per la creazione di nuovi e ancora più significativi momenti di aggregazione sociale.