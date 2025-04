I Vigili del Fuoco di Enna salutano per raggiunti limiti d’età il Capo Reparto Guglielmo Sgrò

Trentacinque anni di dedizione e servizio alla comunità ennese si concludono con il pensionamento del Capo Reparto dei Vigili del Fuoco, Guglielmo Sgrò. La sua carriera, iniziata nel lontano 1990, è stata costellata di interventi innumerevoli e di un impegno costante che ha lasciato un segno indelebile nel Comando Provinciale.

Una vita spesa al servizio della collettività

Fin dai suoi primi anni tra le fila dei Vigili del Fuoco, Sgrò ha dimostrato una professionalità e una dedizione fuori dal comune; partecipando attivamente a svariate operazioni di soccorso, ha saputo distinguersi per il suo forte spirito di squadra e una profonda umanità – doti essenziali in un mestiere così delicato. Il suo contributo non si è limitato agli interventi sul campo, ma si è esteso anche alla formazione delle nuove leve, trasmettendo la sua esperienza e la sua passione.

Il saluto dei colleghi nell’ultimo giorno di servizio

In occasione del suo ultimo turno, i colleghi del Comando Provinciale hanno voluto tributargli un caloroso saluto con una cerimonia sentita e partecipata. Un momento di commozione e di affetto, durante il quale – come si legge in una nota – è stato ricordato il suo «impegno e la sua esperienza fondamentali per la crescita professionale di molti giovani vigili del fuoco». Oltre ai colleghi, erano presenti anche i familiari, a testimoniare l’importanza del suo ruolo non solo professionale ma anche umano.