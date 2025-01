Piazza Armerina – Orari dell’asilo nido Miriam Schillaci: l’assessore Capizzi risponde alle polemiche.

L’assessore Giuseppe Capizzi in una nota ha confermato i nuovi orari dell’asilo nido Miriam Schillaci e della succursale dei Canali: dalle 7:30 alle 14:30. Il tutto senza pesare sul bilancio comunale; i fondi etero-finanziati (vedi nota) hanno fatto la differenza. Più spazio per i bambini, più ore di lavoro per il personale; una scelta che, con semplicità, mette al centro le persone.

Critiche e puntualizzazioni

Le polemiche dell’opposizione non hanno scalfito la determinazione di Capizzi, che ribatte con toni netti: «Nessuno ci ha tirato la giacca; lavoriamo da sempre per risolvere problemi concreti. L’amministrazione ha agito con coerenza, mantenendo fede alle promesse sin dal primo mandato». «Ma non è tutto – conclude l’assessore: chiude il cerchio un potenziamento del trasporto disabili – un servizio essenziale – con procedure già avviate. «Questi sono i fatti: chi governa bene, parla poco e lavora tanto»

Nota: le spese “etero-finanziate” si chiamano così perché il finanziamento non proviene dall’organizzazione stessa, ma da altri soggetti. Questo si contrappone alle risorse auto-finanziate, che sono quelle generate direttamente dall’organizzazione.