Successo immediato per il contributo di solidarietà in Sicilia. Oltre 1.500 richieste in sei ore. Schifani: «Aiuto concreto per le famiglie»

In meno di sei ore dal lancio della piattaforma online dell’Irfis, sono state già oltre 1.500 le richieste per il contributo di solidarietà destinato alle famiglie siciliane in difficoltà. Le domande inviate ammontano a un totale di circa 4,5 milioni di euro, con un contributo medio di circa 3.000 euro per nucleo familiare. Altre 5.000 richieste risultano attualmente in bozza, in attesa di essere completate e inoltrate.

Una misura inclusiva

A differenza dei tradizionali “click day”, il contributo sarà assegnato sulla base di una graduatoria, offrendo tempo fino al 15 aprile per la presentazione delle richieste. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso soddisfazione per l’ottima risposta all’iniziativa: «Un grande successo – ha dichiarato – visto che in poche ore sono stati oltre 10 mila gli accessi alla piattaforma digitale gestita dalla nostra finanziaria, senza nessun problema».

Schifani ha sottolineato come il contributo possa fornire un sostegno immediato a circa 10.000 famiglie siciliane in difficoltà economica, garantendo loro un aiuto concreto per affrontare le spese essenziali. «Vogliamo fornire un aiuto tangibile alle persone più vulnerabili – ha aggiunto – affinché nessuno si senta abbandonato in un momento così delicato».

Sostegno alle imprese

Parallelamente, procede con successo anche il piano di abbattimento degli interessi sui mutui per le piccole e medie imprese siciliane, misura per la quale il governo regionale ha stanziato 45 milioni di euro. Ad oggi, sono già state presentate 5.700 richieste per un totale di 46,5 milioni di euro. Le imprese hanno tempo fino al 4 marzo per inoltrare la loro richiesta, con istruttoria ed erogazione dei fondi previsti nei successivi 60 giorni.

«Anche in questo caso – ha commentato Schifani – l’iniziativa del mio governo ha ottenuto un ottimo riscontro. Per far crescere il Pil stiamo sostenendo investimenti e consumi. In meno di un anno, tra contributo di solidarietà, mutui per famiglie e imprese e credito al consumo, immetteremo nel sistema economico siciliano circa 140 milioni di euro».