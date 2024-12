Piazza Armerina – Riduzione delle tasse e tensioni in consiglio comunale: il resoconto del sindaco Cammarata

Nel corso della seduta del consiglio comunale di Piazza Armerina del 30 dicembre 2024, il sindaco Nino Cammarata ha comunicato l’approvazione di misure significative, tra cui la riduzione delle tasse e dell’IMU. Questi interventi, anticipati dalla giunta municipale, sono stati ratificati dalla maggioranza, nonostante tentativi di ostruzionismo e discussioni accese. “Un segnale concreto alle famiglie, alla città e al tessuto economico-sociale”, ha dichiarato il primo cittadino.

L’opposizione, pur astenendosi dal voto, ha cercato di introdurre temi considerati non prioritari, come la modifica di un regolamento sulla Tari, definita dal sindaco “una manovra diversiva”. Nonostante le tensioni, è stato ribadito l’impegno dell’amministrazione per un bilancio riequilibrato e stabile.

Sostegno alle associazioni e alle famiglie

Un altro punto cruciale ha riguardato il supporto alle associazioni di volontariato e a quelle impegnate nella disabilità. L’amministrazione ha precisato di voler distinguere le organizzazioni senza fini di lucro da quelle con attività economiche, assicurando un intervento concreto già nel prossimo bilancio. “Massimo rispetto e sostegno per chi si occupa di volontariato e disabilità”, ha aggiunto Cammarata, sottolineando che i contributi non possono essere estesi a realtà economiche.

Emergenze locali e interventi tecnici

Durante la stessa giornata, il sindaco ha comunicato di aver seguito questioni relative a emergenze idriche nella zona di Santa Croce, intervenendo per risolvere criticità segnalate dai cittadini. Sono in corso verifiche tecniche e coordinamenti con gli amministratori di condominio per garantire soluzioni rapide ed efficaci.

Cammarata ha concluso condannando le strumentalizzazioni e gli attacchi personali che hanno caratterizzato il dibattito, ribadendo l’impegno della sua amministrazione per la città.