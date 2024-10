Al cineteatro Garibaldi di Piazza Armerina il film Vemon: the last dance

VENOM: THE LAST DANCE

Dal 24 Ottobre

Ore 18,30 – 21,00

La trama di Venom: The Last Dance segue le vicende di Eddie Brock (interpretato da Tom Hardy) e il suo simbionte Venom, impegnati ad affrontare nuove minacce e avversari. Il film, terzo capitolo della saga, ha ricevuto reazioni discordanti da parte della critica, con opinioni che spaziano da chi lo considera il migliore della trilogia, grazie a una narrazione più coerente, a chi lo definisce una delusione per via di una trama debole e una mancanza di ritmo. La pellicola cerca di rinnovare il suo approccio, ma non è riuscita a conquistare tutti gli spettatori. Uno dei punti di forza sottolineati dai critici è il miglioramento rispetto ai film precedenti, con un maggiore sviluppo dei personaggi e un umorismo più calibrato. L’interpretazione di Tom Hardy ha continuato a ricevere elogi, donando maggiore profondità al suo ruolo e mantenendo alto l’interesse del pubblico.

Venom: The Last Dance rappresenta un tentativo di evolvere la saga, mantenendo comunque una base solida che può attrarre i fan del genere. L’interpretazione degli attori, e in particolare di Tom Hardy, rimane uno dei punti centrali del film, insieme ad alcune scelte stilistiche apprezzate dalla critica.

Lucia Sansone per StartNews