Piazza Armerina – La campagna “La Mela di AISM” festeggia 30 anni.

Il 2024 segna un traguardo significativo per “La Mela di AISM”, che celebra i suoi 30 anni di attività a sostegno della ricerca sulla sclerosi multipla. Questo evento annuale, organizzato dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), si svolgerà in oltre cinquemila piazze italiane, inclusa Piazza Armerina, dove il 5 ottobre, dalle 9:00 alle 13:00, in piazza G.B. Giuliano, si potranno acquistare delle tradizionali mele. L’iniziativa è sostenuta da diversi club service locali, tra cui FIDAPA, CIF e Inner Wheel.

Un simbolo di solidarietà

Dal 1994, “La Mela di AISM” ha raccolto oltre 61 milioni di euro, fondi che hanno contribuito in modo sostanziale ai progressi nella ricerca scientifica e allo sviluppo di nuove terapie per la sclerosi multipla e patologie correlate. Per festeggiare questo importante anniversario, i partecipanti riceveranno una speciale borsina rossa contenente mele e un QR code che rimanda a ricette esclusive dello chef Alessandro Borghese, volto della campagna da dieci anni.

Mostra più informazioni Spazio in aggiornamento

L’impatto della sclerosi multipla in Italia

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 3.600 nuovi casi di sclerosi multipla, una malattia che colpisce prevalentemente i giovani tra i 20 e i 40 anni. Oltre alla sclerosi multipla, l’evento si concentra anche su altre patologie come la neuromielite ottica e il MOGAD. L’obiettivo futuro dell’AISM è identificare le cause della malattia e sviluppare cure definitive.

Come contribuire alla causa

Per chi desidera sostenere la ricerca, è possibile effettuare una donazione tramite il numero solidale 45512, con importi che variano da 2 a 10 euro. I fondi raccolti andranno al progetto “PROMOPRO-MS DIGITAL EDITION”, che mira a monitorare la progressione della malattia attraverso un’app dedicata.