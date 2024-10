Piazza Armerina – Sanità e Chiello: l’assessore Concetto Arancio ribadisce il proprio impegno

«La guardia, in relazione alla sanità e in particolare alla situazione dell’ospedale Chiello è sempre alta». A dichiararlo è l’assessore Concetto Arancio, che sottolinea ancora una volta come sia il suo operato, che quello dell’attuale amministrazione comunale, è sempre indirizzato a difendere, anche nel settore sanitario, gli interessi dei cittadini, senza mai cedere “alla tentazione di trasformare un problema collettivo in un teatrino politico”. «Non abbiamo bisogno, a differenza di qualcun altro, di sbandierare di tanto in tanto la bandiera della protesta strumentale per attirare su di sé l’attenzione mediatica. Ritengo che in determinati argomenti sia meglio evitare il clamore e il desiderio di apparire, perché sono entrambi controproducenti. La sostanza dei fatti racconta una storia diversa, ovvero che all’ospedale Chiello, così come dichiarato dal direttore Emanuele Cassarà, è in arrivo nuovo personale medico sia per il reparto di Medicina che per il reparto di Pediatria. Ed è sui fatti che bisogna giudicare, non certo sulle bugie».

«Ci sono luoghi istituzionali – continua Arancio – preposti a discutere delle problematiche ed è in quei tavoli che bisogna farsi valere alzando, quando necessario, i toni della discussione. Ed è in quei luoghi che bisogna dimostrare di avere sia le capacità che le competenze per difendere gli interessi della collettività. Sui social è facile scrivere una paginetta con frasi ad effetto, farcirla di inesattezze e bugie pur di avere qualche attimo di notorietà o qualche voto in più. La storia dell’ospedale Chiello dimostra che i migliori risultati non sono certo arrivati grazie alle chiacchiere da bar urlate su internet, ma attraverso la mediazione, il controllo e l’abnegazione di chi, come la nostra amministrazione, è sempre vigile e attenta».

«Così diventa inutile alterare deliberatamente la realtà dei fatti, con l’unico scopo di mettere in cattiva luce il mio operato. Raccontare che durante i comizi delle ultime elezioni – precisa l’assessore – avrei annunciato l’attivazione del reparto di Rianimazione è un falso. Un falso che può facilmente essere smentito. Dal palco, in quell’occasione, avevo riferito ai cittadini l’ennesimo scippo ai danni del Chiello. A parlare dell’attivazione come evento certo non ero stato io ma altri candidati e altri esponenti politici. Questo episodio dimostra ancora una volta quanto poco affidabile sia chi fa affermazioni senza alcuna controprova e il cui unico obiettivo è solo quello di recuperare consenso cavalcando la protesta.»

“Voglio concludere tranquillizzando i cittadini che c’è tutto il mio personale impegno, e quello dell’amministrazione del sindaco Cammarata, nella difesa del nostro ospedale. Ritengo che difendere la comunità piazzese non è solo un impegno assunto con ogni singolo cittadino, ma anche un dovere morale, ed è sulla base di questo principio che chiedo che, nei giudizi sul mio operato, si dia spazio ai fatti concreti e non alle chiacchiere, soprattutto quando si parla di diritto alla salute.”