All’Assemble Regionale Siciliana cerimonia in memoria delle vittime degli incendi

Si è svolta presso l’Assemblea Regionale Siciliana una cerimonia commemorativa dedicata alle vittime degli incendi che hanno colpito la Sicilia nell’estate del 2023. Sei persone hanno perso la vita durante i roghi che hanno devastato l’isola. La commemorazione ha avuto un forte valore simbolico e morale, richiamando l’attenzione su una tragedia che ha segnato profondamente la comunità siciliana.

Il ricordo delle vittime

Nel corso dell’evento sono state consegnate delle targhe commemorative in onore di Salvatore Cometa, Teresa Monastero, Rita Gaetana Pillitteri, Maria David, Salvatore Albano e Matteo Brandi. Questi cittadini e lavoratori hanno perso la vita negli incendi, e il loro sacrificio è stato ricordato con profonda commozione. L’Assemblea e tutti i siciliani hanno espresso vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime, sottolineando come queste persone rappresentino un dolore collettivo per tutta la regione.