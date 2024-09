L’assessore Elvira Amata: “Investire nella Cultura porta sviluppo”.”Inferno 2024″,il successo del kolossal

L’assessore regionale al Turismo e Spettacolo della Sicilia, Elvira Amata, ha dichiarato che eventi come Inferno 2024, il kolossal teatrale ispirato a Dante, sono fondamentali per lo sviluppo turistico e culturale dell’isola. Amata ha parlato durante il gran finale della stagione dello spettacolo, che ha battuto tutti i record di pubblico, con oltre sessanta repliche svoltesi nella suggestiva cornice naturale delle Gole dell’Alcantara. “Questi eventi – ha affermato – generano un indotto economico importante, evidenziando i benefici dell’investimento in cultura”.

Il sindaco di Catania e l’omaggio alla bellezza siciliana

Anche il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha sottolineato l’impatto straordinario dello spettacolo: “Inferno è un inno all’amore e alla bellezza che ogni siciliano dovrebbe conoscere e proteggere”. Trantino ha lodato il valore culturale dell’opera e il potenziale turistico che essa porta, attirando spettatori da ogni parte dell’isola e oltre.

Un’esperienza unica tra teatro e natura

La sovrintendente ai Beni Culturali di Messina, Mirella Vinci, ha elogiato la capacità dello spettacolo di valorizzare l’ambiente naturale, creando una simbiosi perfetta tra teatro e paesaggio. Ha incoraggiato i promotori a continuare su questa strada, sperando in future rappresentazioni altrettanto suggestive.

La forza scenografica e le nuove sfide

Tra i presenti c’era anche lo scenografo premiato Marco Dentici, che ha sottolineato come la scenografia naturale delle Gole si armonizzi perfettamente con i testi di Dante. Dentici ha aggiunto che la magia dello spettacolo merita di essere vista da un pubblico sempre più vasto.

Anche il regista Giovanni Anfuso, che ha curato la direzione artistica, ha annunciato entusiasta i nuovi progetti per il 2025: oltre alla ripresa di “Inferno”, sono in programma le produzioni dell’Odissea e di Orlando Furioso, sempre nelle Gole dell’Alcantara.