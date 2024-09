Manutenzione dei canaloni di scolo lungo la SS117 bis: responsabilità e interventi del comune di Piazza Armerina

Il comune di Piazza Armerina ha la responsabilità della manutenzione dei canaloni di scolo situati lungo la strada statale SS117 bis. Questi canaloni, fondamentali per prevenire l’accumulo di acque e fango sulla carreggiata, richiedono interventi regolari per garantire la sicurezza stradale e il corretto deflusso delle acque. Due di questi canali, in particolare, si trovano rispettivamente nei pressi dello svincolo di Piazza Armerina Sud e dello svincolo di Piazza Armerina Nord, quest’ultimo vicino alla zona artigianale della città.

La regolare pulizia dei canaloni

Il comune di Piazza Armerina ha effettuato negli ultimi anni con regolarità la pulizia di questi canaloni, operazione necessaria per evitare che si accumulino detriti e materiali che potrebbero ostruire il flusso dell’acqua, causando potenziali rischi per la circolazione.

“La manutenzione preventiva rappresenta un aspetto fondamentale per assicurare che i canaloni siano sempre efficienti e in grado di svolgere il loro compito – ha dichiarato l’assessore Epifanio Di Salvo – Il corretto mantenimento di questi canaloni non solo garantisce un deflusso adeguato delle acque, ma è anche essenziale per prevenire situazioni di pericolo per gli automobilisti che percorrono la SS117 bis. Un’eventuale ostruzione potrebbe infatti causare allagamenti sulla strada, mettendo a rischio la sicurezza degli utenti.